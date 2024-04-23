В Башкирии вертолет Ка-32 готовят к пожароопасному сезону

Авиатехники завершают подготовку аварийно-спасательного вертолета Ка-32 к весенне-летнему периоду. Помимо полного техобслуживания, винтокрылую машину с позывным «Ястреб» вновь переоборудуют для тушения лесных пожаров.

Александра Соколова его коллеги с уважением называют просто по отчеству. Михалыч работает авиатехником уже 40 лет, 35 из которых – на Кумертауском авиапредприятии. И вертолет Ка-32 знает до последнего винтика. Говорит, главное в его профессии – чувствовать машину, а она уже сама подскажет, где у нее «болит», – по свисту или запаху.

К предстоящему сезону вертолет проходит полное техобслуживание. Работать он будет в экстремальных условиях, поэтому сбои в оборудовании не допустимы. Особое внимание – к электрике. Общая протяженность проводов и кабелей здесь – на десятки километров.

Ка-32 – многофункциональный вертолет. В зимний период он используется для поисково-спасательных работ, летом – для тушения лесных пожаров. За штурвалом – опытный экипаж. За плечами пилота-инструктора Александра Дегтярева более 3 тысяч часов налета. Из них свыше 200 – именно на этой винтокрылой машине с момента ее ввода в эксплуатацию.

В прошлом году этот Ка-32 был задействован в тушении 15 крупных лесных пожаров, произвел 274 сброса воды, а также эвакуировал из пекла 23 человека. Тогда в Белорецком районе сотрудники МЧС попали в огненную ловушку, низовой пожар перерос в верховой и отрезал им пути для отступления. «Ястреб» – такой позывной у этой машины – в сложнейших условиях вывез всех людей в безопасное место.