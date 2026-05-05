В Уфе показали, как готовят суда к навигации

Каждый вторник на речном флоте – день профилактики. Порядок этот неизменен уже больше двух десятилетий: прежде чем отправиться в рейс, нужно убедиться в исправности каждого механизма. Для кого-то это рутина, а для капитана теплохода – настоящий ритуал, от которого напрямую зависит безопасность пассажиров. О том, как готовят суда к навигации в Уфе, – в нашем сюжете.

Пока пассажиры только планируют поездки на дачу и за ягодами, Сергей Езерских колдует в машинном отделении. Каждый вторник на флоте – день профилактики, но 22 года назад, когда он только пришёл в службу речных переправ, порядок был таким же. Для капитана теплохода «Берилл» даже плановый осмотр – ритуал, от которого зависит безопасность.

Уфу с трёх сторон окружают реки. Для города, разорванного водными артериями, связь с другими населёнными пунктами всегда была вопросом номер один, особенно когда речь идёт о грузах и дачниках. Эту проблему уже 80 лет помогает решать местная служба переправ.

В этом сезоне официальная навигация стартовала уже 24 апреля. Именно «Берилл» взял на себя общегородской маршрут: три рейса в день от Сипайлово до Зелёного Мыса. Расстояние в 11 километров теплоход преодолевает меньше чем за час, а цена вопроса – от 88 до 93 рублей за человека.

Впрочем, переправы через реку перевозят не только людей, но и автомобили, и грузовые машины. Интервал движения для транспорта – каждые 15 минут. Для водителя Венера Газизова путь на пароме давно стал привычным способом избежать пробок в час пик.

Всего в этом году в Уфе работают шесть паромных переправ: Док, Сипайлово, Тужиловка, Трамплин, Дудкино и Козарез. Плюс снова открыт общественный маршрут на Зелёный Мыс.