В башкирских оздоровительных лагерях разместили детей из Белгородской области

В Башкортостан как на курорт. 498 детей Белгородской области, приехавшие в республику, уже разместились в оздоровительных лагерях Илишевского и Абзелиловского районов. Решение принять юных жителей города, которые попадают под обстрелы, было принято главой республики Радием Хабировым после переговоров с губернатором области.

Здесь они не только отдохнут, но и подтянут знания. Для них организованы уроки по школьным предметам. Сегодня к ним в гости приехал первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев. Он подарил от имени Радия Хабирова рюкзаки с изображением памятника Герою России, легендарному комдиву 112-й башкавдивизии Минигали Шаймуратову. Кроме того, ребятам вручили кепки, худи, футболки с символикой Башкортостана, а также канцелярские принадлежности для учебы.