В Уфе провели республиканский молодежный форум «Заман»

Эту площадку организовывают уже третий год для юных медиалидеров, блогеров, фотографов, видеографов, участников редакций детских СМИ, телестудий. В ней участвовали более 400 человек. Форум объединил шесть регионов России. Его посетили также дети с ограниченными возможностями здоровья и их педагоги.