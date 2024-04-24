В Уфе провели республиканский молодежный форум «Заман»

Эту площадку организовывают уже третий год для юных медиалидеров, блогеров, фотографов, видеографов, участников редакций детских СМИ, телестудий. В ней участвовали более 400 человек. Форум объединил шесть регионов России. Его посетили также дети с ограниченными возможностями здоровья и их педагоги.
Учили фотографировать, работать в кадре, снимать видео, монтировать и вести блог не только школьников, но и педагогов и руководителей медиацентров. На дискуссионной площадке «Личный бренд педагога» участники смогли пообщаться с ведущими экспертами в области образования, журналистики, медиаменеджмента, социальных сетей и других смежных направлений.