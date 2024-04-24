В Уфе состоялась благотворительная акция «Книготерапия RUSSCO»

Книжная помощь спешит к пациентам. В Уфе состоялась благотворительная просветительная акция «Книготерапия RUSSCO». Книги написаны известными российскими и башкирскими писателями о пациентах с болезнями. Благодаря таким изданиям врачи, студенты, взрослые и маленькие пациенты смогут отвлечь себя в стенах больницы.

Общество клинической онкологии передало поликлиникам и институтам Уфы в дар около 400 книг. Во время торжества авторы провели творческие встречи. В завершение каждый пациент и врач смог получить в подарок публикацию.