В Башкирии службы лесоохраны готовятся к пожароопасному сезону

Тотальный запрет на разведение открытого огня. 27 апреля на территории Башкортостана введут особый противопожарный режим. Учитывая предварительные прогнозы Росгидромета, лето будет жарким и достаточно сложным для служб, отвечающих за противопожарную безопасность. Как готовы к горячему сезону службы лесоохраны?

Плуг ПКЛ-70 предназначен для подготовки почвы под посадку лесных культур. Но есть у него еще одна функция – спасать тот самый высаженный молодняк от огня. Агрегат позволяет прокладывать минерализованные противопожарные полосы, которые в случае разгула стихии должны остановить огонь от дальнейшего распространения.

В этом году в Кушнаренковском участковом лесничестве запланировано сделать порядка 50 километров минерализованных противопожарных полос. Прокладывают их в первую очередь рядом с потенциально опасными территориями. Такими, например, являются молодые хвойные леса. Минерализованная противопожарная полоса шириной метр сорок – это мера профилактическая, чтобы огонь не зашёл с поля в лес. Опахивают не только новые участки, обновляют и старые минполосы. Всего в республике на этот год запланировано устройство новых и восстановление старых минполос протяженностью более 11 тысяч километров.

Если говорить в целом о подготовке лесопожарных формирований к сезону, эта работа стартовала еще в начале года. Учитывая прогнозы синоптиков, пожароопасный сезон ожидается сложным. В дальнейшем при ухудшении ситуации и повышении класса пожарной опасности в Башкортостане, как и в прошлые годы, могут ввести ограничения на посещение лесов.

Благодаря программе за ситуацией в лесном фонде они следят, не выходя из кабинета. Не только термоточки с возможным очагами возгорания можно увидеть на большом мониторе региональной диспетчерской службы регионального Минлесхоза. Сюда же выведены камеры, с которых хорошо видно, что происходит в лесных угодьях.