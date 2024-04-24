В Уфе в День поминовения запустят дополнительные автобусы

2024-04-24T16:58:00+05:00

28 апреля и 14 мая в Уфе запустят дополнительные автобусные рейсы. Это связано с проведением Дня поминовения и с родительским днём. Пассажиров будут обслуживать маршруты №15 «ДК УМПО — п. Тимашево» (интервал движения 15-30 мин.), №30 «СТО — ТСК «Пушкинский» (10 мин.), №30к «СТО — ТЦ «Башкортостан» (10 мин.) и №34 «ул. Гилева — Узловая автобаза» (77 мин.). Время работы транспорта — с 08:00 до 20:00. Перевозчики также будут работать дополнительно по мере накопления пассажиров на остановках «ДК УМПО» и «Колхозный рынок».

Ангелина Танич