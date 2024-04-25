В Башкирии в очередную красивую дату создано 316 новых семей

Представители Госкомитета Башкирии по делам юстиции сообщили, сколько новых семей появилось в красивую дату – 24.04.2024.
По всей республики связали себя узами брака 316 пар. Наибольшее количество браков заключили в Нефтекамске — 20 пар. В Уфе наибольшее количество молодоженов отмечено в отделе ЗАГС Кировского района — 19 пар, в отделе ЗАГС Советского района — 12 пар и в отделе ЗАГС Ленинского района — 11.
По районам республики на втором месте расположились отделы ЗАГС Белорецкого района и города Белорецка, отдел ЗАГС города Салавата, где свои отношения официально зарегистрировали 15 пар. На третьем месте отделы ЗАГС Благовещенского района и города Благовещенска, Мелеузовского района и города Мелеуза, отдел ЗАГС города Октябрьского. В каждом из этих районов на 13 семей стало больше.