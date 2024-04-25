В Уфе состоялось награждение победителей конкурса «Трезвое село»

25 апреля состоялось торжественное награждение победителей республиканского конкурса «Трезвое село». Мероприятие прошло в конгресс-холле «Торатау».
Сам конкурс был возрождён ещё в 2019 году. Инициаторами стал Всемирный курултай башкир. С тех пор в конкурсе приняли участие более 3 тысяч сёл и деревень Башкирии, около 30 тысяч активистов и более тысячи волонтёров.
Главная цель конкурса – популяризация трезвого и здорового образа жизни, вовлечение жителей в общественную деятельность, мотивация на добрые и полезные дела.
Глава Башкирии еще на старте проекта «Трезвое село» подчеркнул, что меняется мировоззрение жителей республики, что власти не просто вводят запреты, но предлагают альтернативу. «Открываем двери всех спортивных, культурных, досуговых учреждений. Можно было ничего не делать и избежать критики. Но мы боремся за жизни наших людей. За нашу республику, за большую башкортостанскую семью», – говорил Радий Хабиров.
В 2024 году Агентство стратегических инициатив включило конкурс «Трезвое село» в Топ-1000 «Сильные идеи нового времени» по направлению «Качество жизни населения».
За 5 лет конкурса проведено 1200 тематических круглых столов, более 13 000 культурно-массовых, образовательных и 6000 спортивных мероприятий.
Благодаря наградным средствам победителей конкурса «Трезвое село» за четыре года в населенных пунктах республики появились 35 новых детских и спортивных площадок, 25 парков и общественных территорий, обновлено 9 улиц, 4 сельских дома культуры, 6 мемориалов, закуплена новая коммунальная техника. Сельчане сами принимают решение, как потратить призовой фонд. Предпочтение отдают благоустройству территорий.
Год за годом конкурс становится более популярным и выходит за пределы нашей республики. Опытом Башкортостана интересуются соседние регионы: Удмуртская Республика, Татарстан, Якутия, Саратовская, Свердловская, Оренбургская, Челябинская области, Пермский край.
Конкурс реализуется за счет средств гранта Главы Республики Башкортостан и при поддержке правительства региона.
Депутат Государственной Думы России, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова отметила, что самый главный итог конкурса – это позитивные изменения в сельских населенных пунктах. Участие и победа в конкурсе меняют образ жизни сельчан, у людей появляется интерес к культурным событиям, к спорту и пропадает тяга к алкоголю. А главное – жители становятся более дружными.
В этом году на муниципальный этап конкурса, который стартовал 1 сентября 2023 года, было подано 1070 заявок из 52 муниципалитетов. По итогам конкурса определены 12 победителей, по три в каждой из номинаций. Согласно положению, их определили по номинациям согласно численности населения.
В 2024 году победителями республиканского конкурса «Трезвое село» стали:
В номинации «Крупные населенные пункты»:
I место – Бурзянский район, дер. Байназарово;
II место – Иглинский район, с. Калтыманово;
III место – Учалинский район, с. Сафарово.
В номинации «Большие населенные пункты»:
I место – Ермекеевский район, с. Абдулкаримово;
II место – Салаватский район, с. Алькино;
III место – Янаульский район, с. Байгузино.
В номинации «Средние населенные пункты»:
I место – Хайбуллинский район, с. Большеабишево;
II место – Аургазинский район, с. Степановка;
III место – Татышлинский район, с. Чургулды.
В номинации «Малые населенные пункты»:
I место – Аскинский район, дер. Тульгузбаш;
II место – Чекмагушевский район, с. Староихсаново;
III место – Стерлибашевский район, дер. Нижний Аллагуват.
Самый значительный приз в размере 6 млн рублей достался победителю в номинации «Крупные населенные пункты». Победители в остальных номинациях получат по 5, 4 и 3 млн рублей, сумма призовых зависит от размера села.
По поручению Главы республики Радия Хабирова, на основании многочисленных просьб и пожеланий самих участников, принято постановление правительства РБ об оказании финансовой поддержки не только победителям, а всем финалистам. С этого года все участники республиканского этапа конкурса (кроме победителей) были премированы суммой в размере 200 тысяч рублей.
Финансирование предназначено на благоустройство территории сельского населенного пункта. Таким образом, призовой фонд конкурса с 2024 года увеличился на 8,4 млн рублей и составляет почти 50 млн рублей.
Фото: ИА «Башинформ».