В Уфе состоялось награждение победителей конкурса «Трезвое село»

За сравнительно небольшой срок проект доказал свою эффективность и актуальность. Конкурс «Трезвое село» является одним из важных социально значимых проектов. Важная роль принадлежит жителям и общественникам. Жители этих сел очень активные и пропагандируют трезвый образ жизни. Благоустройство сел влияет на улучшение комфортной семейной среды, участие каждого жителя села оставляет неизгладимый след в развитии семейственности, духовности, традиций нашего народа. Каждый год жюри конкурса отмечает уникальные практики, позволяющие взглянуть на жителей села с восхищением. Мы видим, как появляются новые спортивные и детские площадки, новые общественные территории и как полноценно развиваются наши сельские населенные пункты.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы РБ, председатель организационного комитета республиканского конкурса «Трезвое село»