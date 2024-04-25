В Башкирии проходит финал конкурса «Трезвое село»

Сегодня проходит финал проекта, рожденного в Башкортостане, – «Трезвое село». Конкурс в этом году отмечает свою пятилетку. Главная его цель – популяризация трезвого и здорового образа жизни в регионе.

С 2019 году участие в проекте приняли более 3 тысяч населенных пунктов. Во многих селах отказались от продажи алкоголя в магазинах, а спортивных и культурных мероприятий, наоборот, стало больше. За трезвость ежегодно самые активные получают денежное вознаграждение. Средства тратят на строительство соцобъектов в родных селах. В этом году призовой фонд увеличен до 8,4 млн рублей.