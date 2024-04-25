Стало известно, когда закончится ремонт Шакшинского моста в Уфе

В Уфе к экватору приближается уровень готовности Шакшинского моста. На сегодняшний момент работы завершены на 43%. Капитальный ремонт сооружения начался в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики смонтировали опалубки подферменных площадок опор, металлоконструкции пролетных строений правой половины мостового сооружения.
Продолжаются работы по бетонированию выравнивающего слоя. Работы на одной из сторон моста планируется завершить в июне. После чего рабочие приступят к ремонту второй половины сооружения. Завершить процесс реконструкции специалисты должны в феврале 2025 года.