В Санкт-Петербурге прошла встреча со студентами из Башкирии

В Санкт-Петербурге прошла встреча со студентами-выходцами Башкортостана. На данный момент в северной столице функционируют одиннадцать башкирских клубов в вузах Санкт-Петербурга.

Мероприятие прошло в интерактивном формате. Председатель Госкоммолодёжи Башкортостана Вито Сабиров рассказал о молодёжных проектах, реализуемых в Башкортостане, планируемых мероприятиях, а также о грантовой деятельности по линии молодежной политики.