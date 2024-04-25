В Санкт-Петербурге прошла встреча со студентами из Башкирии

В Санкт-Петербурге прошла встреча со студентами-выходцами Башкортостана. На данный момент в северной столице функционируют одиннадцать башкирских клубов в вузах Санкт-Петербурга.
Мероприятие прошло в интерактивном формате. Председатель Госкоммолодёжи Башкортостана Вито Сабиров рассказал о молодёжных проектах, реализуемых в Башкортостане, планируемых мероприятиях, а также о грантовой деятельности по линии молодежной политики.
О том, как реализуют свои проекты студенты московских вузов в рамках деятельности Ассоциации студентов и аспирантов, рассказал Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте России Ильшат Рахматуллин, подчеркнув важность создавать единое сообщество для успешного претворения своих замыслов в жизнь.