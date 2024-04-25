В Уфе наградили победителей проекта «Трезвое село»

Сегодня в Уфе наградили победителей проекта, рождённого в Башкортостане, — «Трезвое село». Его основная цель — популяризация трезвого и здорового образа жизни в регионе. Агентство стратегических инициатив включило проект в рейтинг «Сильные идеи нового времени». Ежегодно самые активные деревни получают за трезвость денежное вознаграждение. Средства направляют на строительство соцобъектов в родных селах. В этом году по поручению главы республики призовой фонд увеличили, и он составил почти 50 млн рублей.
Не просто победители, еще и обладатели сертификата на 6 миллионов рублей. Жители села Байназарово Бурзянского района забрали пальму первенства в номинации «Крупные населенные пункты». Муниципалитет не в первый раз занимает почетное место. С инициативой вновь участвовать в конкурсе выступила местная молодежь.
Всего в 4 номинациях определили 12 победителей. Номиналы сертификатов, в зависимости от места и размера села, варьировались от полутора миллионов до 6 млн рублей.
Один из брендовых проектов республики проводился с 2011 года. Но был приостановлен. 5 лет назад по инициативе Всемирного курултая башкир его возобновили. За это время в конкурсе приняли участие более 3 тысяч сел, а звание самых трезвых носят 39 населенных пунктов. В этом году по поручению руководителя региона увеличили призовой фонд. Общая сумма достигла почти 50 миллионов рублей.
Таким образом, ни один участник не уехал домой без вознаграждения. Сёла готовятся к финалу целый год. В магазинах с полок убирают алкоголь. А спортивных и культурных мероприятий, наоборот, становится больше. Внутри масштабного проекта рождаются новые, которые создаются уже жителями. Проводятся семинары и консультации. За креатив же отвечают самые юные жители сёл.
По итогам 2022 года республика возглавила рейтинг трезвости среди регионов ПФО, поднявшись с 32-й на 16-ю позицию. Сухая статистика, но за ней — большие и позитивные изменения в селах и деревнях.
Кроме того, республиканский проект давно привлекает внимание федеральных экспертов. Конкурс, направленный на популяризацию здорового образа жизни, планируют тиражировать.
Конкурс не только про трезвость, он и о переосмыслении ценностей, где в приоритет выходит благополучие в семье, добрые отношения между соседями и желание делать полезные дела. Все выигранные средства участники проекта потратят на благоустройство или возведение социальных объектов в родных населённых пунктах.