В Уфе наградили победителей проекта «Трезвое село»

Сегодня в Уфе наградили победителей проекта, рождённого в Башкортостане, — «Трезвое село». Его основная цель — популяризация трезвого и здорового образа жизни в регионе. Агентство стратегических инициатив включило проект в рейтинг «Сильные идеи нового времени». Ежегодно самые активные деревни получают за трезвость денежное вознаграждение. Средства направляют на строительство соцобъектов в родных селах. В этом году по поручению главы республики призовой фонд увеличили, и он составил почти 50 млн рублей.

Не просто победители, еще и обладатели сертификата на 6 миллионов рублей. Жители села Байназарово Бурзянского района забрали пальму первенства в номинации «Крупные населенные пункты». Муниципалитет не в первый раз занимает почетное место. С инициативой вновь участвовать в конкурсе выступила местная молодежь.

Всего в 4 номинациях определили 12 победителей. Номиналы сертификатов, в зависимости от места и размера села, варьировались от полутора миллионов до 6 млн рублей.

Один из брендовых проектов республики проводился с 2011 года. Но был приостановлен. 5 лет назад по инициативе Всемирного курултая башкир его возобновили. За это время в конкурсе приняли участие более 3 тысяч сел, а звание самых трезвых носят 39 населенных пунктов. В этом году по поручению руководителя региона увеличили призовой фонд. Общая сумма достигла почти 50 миллионов рублей.

В этом году принято решение выделить бюджетные средства и для тех, кто прошёл в финал, но не вошёл в список 12-ти победителей. Поэтому у нас сегодня те, кто оказался на 4-х местах, а это, как правило, сёла, которые практически вровень шли с 3-м местом, они получат 300 тыс. рублей — 4 села, остальные все получат по 200 тыс. тоже на благоустройство. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной думы России

Таким образом, ни один участник не уехал домой без вознаграждения. Сёла готовятся к финалу целый год. В магазинах с полок убирают алкоголь. А спортивных и культурных мероприятий, наоборот, становится больше. Внутри масштабного проекта рождаются новые, которые создаются уже жителями. Проводятся семинары и консультации. За креатив же отвечают самые юные жители сёл.

По итогам 2022 года республика возглавила рейтинг трезвости среди регионов ПФО, поднявшись с 32-й на 16-ю позицию. Сухая статистика, но за ней — большие и позитивные изменения в селах и деревнях.

Это не только снижение употребления спиртных напитков, это в первую очередь увеличение общей продолжительности жизни. В этом году мы видим, что продолжительность жизни в Башкортостане достигла рекордного значения, более 73-х лет. Радий Фаритович и управленческая команда Республики Башкортостан уделяет внимание таким проектам, которые направлены на развитие здорового образа жизни. Благодаря этому проекту мы видим, как преображаются наши населённые пункты. Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан, председатель оргкомитета конкурса «Трезвое село».

Кроме того, республиканский проект давно привлекает внимание федеральных экспертов. Конкурс, направленный на популяризацию здорового образа жизни, планируют тиражировать.

С правильным названием, именно «Трезвое село», это с поддержкой государства, это с призовыми деньгами. Такой опыт любой регион России должен перенимать, учиться и транслировать его. Первое, что я сделаю, приехав в Ростов, буду предавать этот опыт и говорить: «Почему у нас не так? Давайте перенимать этот опыт!». Виктор Пономарёв, член рабочей группы экспертного совета комитета Государственной думы России по молодёжной политике