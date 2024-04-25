В Уфе начали запускать работу городских фонтанов

В Уфе запели фонтаны. В столице в преддверии летнего сезона началась пора торжественных церемоний запуска водных объектов. После зимней спячки «проснулись» еще не все гидротехнические сооружения. Впрочем, наиболее крупные и известные в знаковых местах города уже радуют жителей и гостей.

Так уж сложилось, что запуск фонтанов — один из ярких символов приближения лета. Это событие обычно проводят в преддверии летнего тепла и солнечных дней. Ну а в этом году из-за аномально жаркой погоды, которая стояла всю последнюю неделю, в Уфе фонтаны открыли несколько раньше обычного.

Каждое открытие организаторы постарались сделать как можно ярче. Разыгрывались целые театрализованные представления. Возле фонтана «Семь девушек», например, перед зрителями словно ожила легенда из башкирского эпоса. Студентки Уфимского колледжа в национальных костюмах исполнили знаменитый танец, после чего каждая из них изобразила одну из скульптур семи девушек.

А вот фонтан возле, пожалуй, главной точки притяжения, площади «Салавата Юлаева», открывали под звуки ансамбля кураистов и национального оркестра народных инструментов. Музыканты символично исполнили увертюру к опере «Салават Юлаев». Сотни струй и каскадов в совокупности образовали цветок курая.

Ещё одно яркое открытие — на Советской площади, здесь всё было пропитано патриотизмом. Перед запуском играли музыканты духового оркестра, а также пели песни дети из различных музыкальных школ города. К слову, это самый молодой фонтан столицы. Ночью он подсвечивается различными цветами и в буквальном смысле звучит, проигрывая различные мелодии.