В Уфе прошел концерт, посвященный Году заботы о людях с ОВЗ

На сцене Башдрамтеатра молодые исполнители коррекционных учреждений смогли выступить вместе с популярными артистами республики. В концертной программе «Мир один для всех» приняли участие 130 обучающихся из 36 общеобразовательных школ для детей с ОВЗ.
Ребята исполнили любимые песни, читали стихи, каждый номер сопровождался теплыми аплодисментами зрителей. В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкортостане запланирован целый ряд культурно-массовых мероприятий для детей, дополнительные реабилитационные программы и экскурсии.