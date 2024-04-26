В Уфе прошел концерт, посвященный Году заботы о людях с ОВЗ

На сцене Башдрамтеатра молодые исполнители коррекционных учреждений смогли выступить вместе с популярными артистами республики. В концертной программе «Мир один для всех» приняли участие 130 обучающихся из 36 общеобразовательных школ для детей с ОВЗ.