В Уфе почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской аварии

Сегодня в стране отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Уфе памятные мероприятия прошли у памятника Героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году исполняется 38 лет страшной катастрофы.