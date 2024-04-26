В Уфе почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской аварии

Сегодня в стране отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Уфе памятные мероприятия прошли у памятника Героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году исполняется 38 лет страшной катастрофы.

Участники митинга возложили цветы, а также почтили минутой молчания всех, кто отдал свою жизнь, принимая участие в ликвидации последствий аварии.

Для ликвидаторов аварии действуют различные меры поддержки. По линии Соцфонда страны они получают компенсационные выплаты по оздоровлению, приобретение продовольственных товаров. Также предусмотрены дополнительные дни отпуска.

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