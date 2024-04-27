Из Башкирии в зону СВО выехал 122-ой гумконвой

Шесть мобильных бань отправили предприниматели Башкортостана своим землякам в зону проведения специальной военной операции. По поручению Радия Хабирова из Башкортостана на Донбасс выехал 122-й гуманитарный конвой. Также фуры загрузили внедорожниками, антидроновыми ружьями, квадрокоптерами, продуктами питания, личными посылками, медикаментами и другими необходимыми вещами.

Всё собрали по заявкам самих военнослужащих, в том числе маскировочные и рыболовные сети, которые предназначены для защиты позиций от дронов-камикадзе. За рулём фур — опытные водители, которые выезжают в зону СВО уже не в первый раз.