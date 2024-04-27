В Башкирии почтили память погибших в Чернобыле

В Бижбуляке накануне состоялся митинг, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС. Главными участниками мероприятия стали ликвидаторы аварии, а также вдовы ликвидаторов. Почтить память и выразить уважение своим землякам у мемориальной плиты, посвященной чернобыльским событиям, также собрались сотрудники районной администрации, военкомата, юнармейцы и воспитанники детского сада.

Было отмечено, что, несмотря на то, что с момента трагических событий прошло 38 лет, подвиг чернобыльцев по-прежнему в памяти людей. По своим масштабам и последствиям эта катастрофа стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Сегодня в Бижбулякском районе проживают 6 участников ликвидации Чернобыльской аварии.