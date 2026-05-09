В Баймакском районе почтили память участников ВОВ

Минута молчания, вальс Победы, песни военных лет. Представители трудовых коллективов и общественных организаций Баймака почтили память участников Великой Отечественной войны. Церемонии возложения цветов и венков состоялись у памятников и мемориалов памяти фронтовиков.

Дети растут патриотами, их надо направлять. Они должны знать свою историю, свою Родину и гордиться своей страной.

Фания Каримова, ветеран просвещения

81-ю победную весну встретила в кругу своей семьи фронтовик Валентина Потапова. Уроженка Баймака с 1942 года служила в батальоне аэродромного обслуживания, а новость о Победе встретила в Прибалтике. 103-летняя Валентина Потапова Парад приняла возле своего дома. Маршем прошли студенты Зауральского агропромышленного колледжа.

Это трогательно и для неё, и для нас, для всех родственников, потому что это искренние поздравления, это уважение к её возрасту, к её заслугам. Таких, как она, было очень много. Всё держалось на таких, как она: на простых людях, которые, может и не получали золотые медали, но выполняли свой долг.

Елена Гришаева, дочь ветерана Великой Отечественной войны
