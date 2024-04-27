Жители Башкирии приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти»

Сад памяти на берегу Талкаса. В Баймакском районе матери участников СВО, студенты и школьники приняли участие во Всероссийской акции. В течение часа они посадили более 200 пятилетних саженцев сосны. После посадки деревьев эковолонтёры собрали мусор с побережья Талкаса.

Акция «Сад памяти» впервые прошла в 2020 году с целью создания зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. И все эти годы она также направлена на решение актуальных задач в сфере экологии — восстановление лесных насаждений.