В лесах Башкирии вводится особый противопожарный режим

Соответствующие организации, в том числе станции Центра предупреждения и тушения лесных пожаров и лесхозы, переводятся в режим «Повышенной готовности». Муниципалитетам рекомендуется запретить разведение костров, пал травы, сжигание мусора на территории лесного фонда, а также на земельных участках, примыкающих к лесам; обеспечить защиту от зарастания сорными растениями на землях сельхозназначения, обеспечить на них своевременное сенокошение. Арендаторам лесных участков необходимо организовать патрулирование.