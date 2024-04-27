В Уфе бойцов СВО наградили медалями Шаймуратова после краткосрочного отпуска

За самоотверженность и мужество при исполнении воинского долга награды получили 6 бойцов мотострелкового полка «Башкортостан». Для солдат организовали небольшой концерт с выступлениями артистов, а участники подросткового «Движения Первых» передали военнослужащим письма, которые написали школьники. Конверты с пожеланиями контрактники передадут своим товарищам, которые несут службу на позициях.

Полк «Башкортостан» сформировался год назад. Для большинства бойцов это уже второй по счету отпуск. В общей сложности в зону СВО отправились около сотни военнослужащих. В составе также женщины из медицинской роты. Провожать контрактников пришли не только родственники, но и сослуживцы, которые сейчас находятся в республике на лечении или реабилитации. Они также рвутся в бой и, как рассказали, обязательно вернутся на передовую, чтобы быть рядом с товарищами.