В Башкирии ветераны ВОВ готовятся к празднованию 79-й годовщины Победы

Ветераны Великой Отечественной войны готовятся к празднованию 79-й годовщины Победы. Среди них — Шариф Мусагитов из села Толбазы Аургазинского района. Он в составе артиллерийского полка участвовал в освобождении Белоруссии, во взятии Варшавы, а победу встретил в Берлине. О военном прошлом и его настоящем — в следующем материале.

Май 1945 года запомнился ветерану Великой Отечественной войны не только чувством радости и гордости, но и ароматом цветущих цветов, яблонь и груш. Они каждую весну напоминают ему о Победе. Потому и во дворе дома фронтовика их очень много.

Когда началась война, Шарифу Гадиевичу было лишь 16. В тылу он трудился на поле комбайнером. А через два года отправился на фронт. Так юноша руль трактора поменял на орудие артиллериста. Он воевал в составе 1-го Белорусского фронта в звании младшего сержанта. Ветерану запомнился момент, как он доставлял карту на передовую, держась телефонных проводов, как заплутал, когда началась перестрелка. Но приказ есть приказ — и он его выполнил, несмотря на свистящие пули. Свое 20-летие Шариф Гадиевич встретил в Берлине.

После демобилизации фронтовик вернулся в родной район. Работал механизатором, а затем — водителем. Вместе с женой он обеспечивал земляков товарами первой необходимости. Достойно воспитал 4-х детей.