В Уфе уровень воды в реках снизился на 60 см

Госкомитет Башкирии по ЧС продолжает следить за паводковой ситуацией в регионе. За сутки зарегистрировано одно сообщение о подтоплении территорий. За весь сезон обработано 952 обращения.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района: динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 202 см, выход реки на пойму 447 см;
— на реке Ашкадар в Стерлитамаке: динамика уровня воды за сутки +7 см, текущий уровень 260 см, выход реки на пойму 495 см;
— на реке Уршак возле села Булгаково Уфимского района: уровень воды за сутки поднялся на +6 см, текущий уровень составил 37 см, выход реки на пойму 281 см.
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой:
— на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 57 см, текущий уровень 449 см, неблагоприятный уровень 730 см;
— на реке Уфа в районе Шакши уровень воды за сутки снизился на 59 см, текущий уровень 416 см, выход реки на пойму 830 см.
На контроле экстренных служб остаются девять ситуаций в пяти муниципальных районах: Бакалинском, Баймакском, Бижбулякском, Чишминском и в Уфе. Подтоплено девять участков автодорог, два низководных моста и 490 садовых участков.