Кандидат в мастера спорта по боксу из Башкирии ушел на СВО

Житель Благовещенского района Башкирии, кандидат в мастера спорта по боксу, подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщает администрация района.
Боец взял позывный "Изи", он воспитанник известного тренера чемпиона России Сергея Камбулатова. Мужчина отмечает, что ушел на службу не ради денег, а ради защиты своей Родины.
Напомним, жители Башкирии, желающие подписать контракт с минобороны РФ, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах соцподдержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Ранее в регионе приняли решение о единовременной выплате контрактникам 205 тыс. руб.
В октябре прошлого года Глава РБ Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации.