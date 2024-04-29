В Башкирии почти 50 районов приступили к весенне-полевым работам

В этом году погода в Башкортостане позволила начать посевные работы раньше положенного. Почти 50 районов региона приступили к весенне-полевым работам. Аграриям предстоит посеять более 2 млн гектаров яровых культур. Причем не только на юге республики, но и в северных и северо-восточных районах.
Озимые занимают порядка 390 тысяч гектаров. Кроме того, готова и техника. Так, в Ишимбайском районе в крестьянско-фермерском хозяйстве под овёс, ячмень, кукурузу, пшеницу и гречиху отведено 8,5 тыс. гектаров земли. На посевной трудится порядка 30 человек. Сейчас начали сеять горох.