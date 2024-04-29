В Башкирии начали работу асфальтобетонные заводы

Асфальтобетонный завод в Стерлитамаке первым в республике открыл сезон работы. Предприятие обеспечивает весь город смесью для ямочного ремонта. Для его выполнения применяют горячий асфальт температурой около 160 градусов. Открыли сезон и на аналогичном предприятии в Уфе.
Асфальт на яме средних размеров выравнивают сразу семь дорожников. Так можно успеть засыпать до 400 квадратных метров смеси за сутки без потери качества. Ежедневно из этого двора в Стерлитамаке выезжают десятки машин, поэтому работники стараются не перекрывать движение надолго.
Оперативность – результат слаженной работы людей и техники. После ручной работы асфальт выравнивает дорожный каток. Затем горячее покрытие оставляют высыхать. Пользоваться обновленной дорогой можно будет уже на следующий день.
Это проспект Ленина, а точнее, его пешеходная зона. Все главные мероприятия на День Победы в городе проводятся здесь. Новый асфальт точно выдержит и пешие шествия, и парад военной техники.
Ежегодно ямочный ремонт становится одной из самых дискуссионных тем. И эта весна не стала исключением. На одном из предыдущих оперативных совещаний Радий Хабиров поручил обратить на состояние дорог особое внимание.
Ремонт продолжается по всей республике. В Стерлитамаке горячую смесь доставляют с местного асфальтобетонного завода. Для этого сырье перемалывают на двух дробильных установках отечественного производства. Это позволяет выпускать 60 тонн продукции в час. С начала сезона на заводе изготовили уже 700 тонн готовой смеси.
В производстве использует весь поступающий материал. Крупная фракция, которая не отправится на дороги, будет обработана снова. Её применят не только для ямочного ремонта, но и для других задач.
Открыли сезон и на аналогичном предприятии в Уфе. В столице Башкортостана подрядные организации также выполняют ямочный ремонт с применением горячего асфальта. 27 апреля в республике планируют запустить еще 15 асфальтобетонных заводов. Всего в этом году в регионе будут работать 32 АБЗ.