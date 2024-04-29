В Башкирии начали работу асфальтобетонные заводы

Асфальтобетонный завод в Стерлитамаке первым в республике открыл сезон работы. Предприятие обеспечивает весь город смесью для ямочного ремонта. Для его выполнения применяют горячий асфальт температурой около 160 градусов. Открыли сезон и на аналогичном предприятии в Уфе.

Асфальт на яме средних размеров выравнивают сразу семь дорожников. Так можно успеть засыпать до 400 квадратных метров смеси за сутки без потери качества. Ежедневно из этого двора в Стерлитамаке выезжают десятки машин, поэтому работники стараются не перекрывать движение надолго.

Я здесь живу рядом, вот буквально за этим домом. Раньше было много ям, а сейчас стало во много раз лучше. Сейчас вот еще сделают дорогу, вообще будет отлично и хорошо – и для пешеходов, и для водителей тоже. Владимир Поволокин, водитель

Оперативность – результат слаженной работы людей и техники. После ручной работы асфальт выравнивает дорожный каток. Затем горячее покрытие оставляют высыхать. Пользоваться обновленной дорогой можно будет уже на следующий день.

Это проспект Ленина, а точнее, его пешеходная зона. Все главные мероприятия на День Победы в городе проводятся здесь. Новый асфальт точно выдержит и пешие шествия, и парад военной техники.

Ежегодно ямочный ремонт становится одной из самых дискуссионных тем. И эта весна не стала исключением. На одном из предыдущих оперативных совещаний Радий Хабиров поручил обратить на состояние дорог особое внимание.

Зима была сложной – перепады температурных режимов, очень разные колебания были. Ямочный ремонт, уважаемые коллеги, главы муниципалитетов, я вас прошу к этому отнестись как к первейшей сейчас задаче. Ямы есть, люди гробят свои машины. Это, кстати, вызывает и дорожно-транспортные происшествия. Пожалуйста, подключитесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ремонт продолжается по всей республике. В Стерлитамаке горячую смесь доставляют с местного асфальтобетонного завода. Для этого сырье перемалывают на двух дробильных установках отечественного производства. Это позволяет выпускать 60 тонн продукции в час. С начала сезона на заводе изготовили уже 700 тонн готовой смеси.

В производстве использует весь поступающий материал. Крупная фракция, которая не отправится на дороги, будет обработана снова. Её применят не только для ямочного ремонта, но и для других задач.

Марку асфальта Б2 для ямочного ремонта пока выполняем. В мае планируем запустить третью установку, которая выпускает сто тонн в час. Это уже будет выполнять БКД. Александр Радевич, начальник асфальтобетонного завода