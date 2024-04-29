«Посол гостеприимства Башкирии»: в Уфе простились с Ильдаром Биккузиным

Сегодня в Уфе простились с Ильдаром Биккузиным. Известного предпринимателя, общественного деятеля, который развивал национальный туризм в регионе, не стало на 52-м году жизни. Траурная церемония прошла в Молодёжном театре, где собрались друзья, близкие, коллеги Биккузина, а также депутаты Курултая, руководители министерств республики, администрации Главы Башкортостана.

Ильдара Биккузина называли «послом гостеприимства Башкирии». Несмотря на то, что по образованию он был журналистом, занимался развитием сферы туризма. В 2022 году проекты его команды «Инклюзивный тур в Сердце Башкирии» и культурно-образовательный тур «Я изучаю башкирский язык» победили в конкурсе Фонда грантов главы республики. А благодаря Фонду культурных инициатив был реализован проект «Зилим фест. Игры народов России».

В прошлом году Ильдар Биккузин при помощи гранта «Движения первых» провел первую этнографическую игру «Малая Родина – большая страна», собрав 4 тысячи школьников Башкортостана.