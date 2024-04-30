Радий Хабиров рассказал о развитии туризма в Башкирии

Развитие туристической инфраструктуры – один из важнейших вопросов. На своей странице в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, какую работу делают власти региона для развития сферы. В 2023-2024 годах идет рекордный объем господдержки – около 1,5 млрд рублей. Основная часть – из федерального бюджета.

К тому же более 2 млрд вложили инвесторы. Свыше 400 инвестпроектов сейчас в стадиях проработки. 22 из них с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей вошли в перечень приоритетных. Появились и новые туристические маршруты. В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья реализуются проекты по развитию доступной туристской среды.