В Башкирии выявляют нарушителей нерестового запрета

Инспекторы Минэкологии Башкортостана выявляют нарушителей нерестового запрета. Для этого на водоемах республики проводят рейды. Ограничение на рыбную ловлю стартовало 25 апреля. Оно связано с нерестом – периодом, когда рыба размножается и откладывает икру.

Запретить ловить рыбу можно – в период нереста. В Башкортостане он наступил 25 апреля. В это время водные обитатели начинают откладывать икру. Но, по словам рыбака из Буздякского района, для него с наступлением запрета ничего не изменилось, ведь после поимки рыбу он сразу отпускает.

Так же, как рыбачили, и рыбачим. Главное, сетями не рыбачить, и все. Я против браконьерства. А это спортивный отдых, этого у рыбака не отнять. Как было, так есть, так и будет всегда.

К сожалению для рыбаков, во время нерестового запрета такой спортивный интерес не приветствуется. В этот период ловить рыбу можно лишь на простую удочку с максимум двумя крючками. Нарушителей обнаружили сотрудники природного парка «Аслыкуль» во время одного из рейдов.

До нерестового периода у нас было как раз нарушение – это нарушение суточной нормы вылова. Для нарушителей будет административное наказание. Гузэль Гильманова, начальник структурного подразделения природного парка «Аслыкуль»

Рыбаков высматривают не только на берегу. Инспекторы регулярно спускаются на воду. Таким способом можно проверить, нет ли на глубине сетей. Для этого используется крюк под названием «кошка».

Сети браконьеры ставят в основном, ночью, в темное время суток. Под водой не видим, где сети есть. А вот с этим приспособлением мы вдоль и поперек, зигзагообразно проверяем, если сети есть там, то эта «кошка» обязательно достанет эту сеть. Салават Афзалов, участковый инспектор

За разные способы рыбалки предусмотрена разная ответственность. Любители, которые используют спиннинг, отделаются только штрафом. Но если незаконная рыбалка повлекла крупный ущерб или для нее использовали самоходное плавсредство, электроток или другие запрещенные орудия, в дело вступает уголовный кодекс России.