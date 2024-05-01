В Башкирии сотрудники ДПС сопроводили в роддом машину с роженицей

В Башкирии сотрудники дорожно-патрульной службы помогли автомобилю с роженицей безопасно добраться до роддома в час пик.
30 апреля на 125 км автодороги Уфа-Оренбург службу несли службу заместитель командира взвода лейтенант полиции Марат Зарипов и инспектор ДПС лейтенант полиции Салават Хакимов. К ним обратился водитель иномарки, который сообщил, что везёт супругу на последнем сроке беременности в роддом, но боится, что из-за затруднённого движения, не успеет до медицинского учреждения.
Сотрудники госавтоинспекции немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть. Получив разрешение и включив специальные звуковые сигналы в патрульном автомобиле, они сопроводили транспортное средство с роженицей в клиническую больницу №1 Стерлитамака. Сотрудники полиции передали роженицу медикам и вернулись к несению службы.
Медработники отметили, что роженицу привезли вовремя, в противном случае она могла потерять много крови.