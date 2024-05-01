Жители Башкирии отметили Первомай

Республика, как и вся страна, отмечает Первомай — Праздник весны и труда. В честь этого события глава республики Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа — город трудовой доблести». Монумент стал данью памяти трудовому подвигу жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления страны. Сам статус города трудовой доблести башкирской столице своим указом присвоил Президент России Владимир Путин.

Неслучайно вот уже второй год подряд именно с этого места начинаются торжественные мероприятия по случаю праздника труда. Стела «Уфа — город трудовой доблести» — дань благодарности всем труженикам тыла, которые в одном строю с героями фронта приближали Победу в годы Великой Отечественной. Тогда в башкирскую столицу эвакуировали десятки предприятий, госучреждений и научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. В память о тружениках Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к монументу.

Это сейчас первое мая называют Днем весны и труда. Но мало кто знает, что своими корнями он уходит в середину 19 века в Австралию. Тогда рабочие выдвинули основополагающее до сих пор требование — введение восьмичасового трудового дня. Инициативу подхватили во всем мире.

В России праздник получил официальный статус после Октябрьской революции 1917 года. Поначалу он назывался Днём интернационала. А в 1970-м — Днём международной солидарности трудящихся. С первым мая тесно связано возникновение маёвок, представлявших собой пикники. Впрочем, шашлыки были часто прикрытием для нелегальных собраний рабочих.

Определенные традиции Первомай по-прежнему соблюдают коммунисты. На площади имени Ленина они провели патриотический митинг, скандируя лозунги, посвященные борьбе за права трудящихся. А на территории санатория «Зеленая роща» члены КПРФ устроили маёвку.

А вот в Доме профсоюзов прошло торжественное собрание, на котором подвели итоги республиканского конкурса «Мастера Башкортостана». В финал вышли представители десятка профессий: педагоги, врачи, сварщики и не только. Наградили и победителей республиканского конкурса патриотической песни профсоюзов.