В Башкирии проверили соблюдение противопожарного режима

В Кушнаренковском районе прошел рейд-напоминание. В Башкортостане действует особый противопожарный режим. В этот период вводится полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, пал травы, проведение всякого вида работ с применением открытого огня.
Ограничивается и пребывание людей в лесах. Во время рейда домовладельцам рассказали о первичных средствах пожаротушения, которые должны быть на каждом участке, — исправный огнетушитель, запас воды или песок.
В доме или на даче необходимо следить за состоянием электропроводки и отопительной печи. Также проверили исправность ранее выданных пожарных извещателей, где они есть, а также установили датчики там, где их не было.