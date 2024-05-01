В Башкирии проверили соблюдение противопожарного режима

В Кушнаренковском районе прошел рейд-напоминание. В Башкортостане действует особый противопожарный режим. В этот период вводится полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, пал травы, проведение всякого вида работ с применением открытого огня.

Ограничивается и пребывание людей в лесах. Во время рейда домовладельцам рассказали о первичных средствах пожаротушения, которые должны быть на каждом участке, — исправный огнетушитель, запас воды или песок.