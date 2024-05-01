В Башкирии прошёл День поминовения и почитания

В этом году, по указу Главы Башкортостана, памятный день пришелся на минувшие выходные. В этой акции участвуют все, независимо от веры, национальности, политической принадлежности и возраста.

По традиции, в башкирской столице выпустили и дополнительные автобусные маршруты, следующие до городских кладбищ. На субботнике уфимцы очищали могилы от сорняков и прошлогодней травы, убирали старые деревья, мусор, ремонтировали и красили ограждения.

«Сергиевское» кладбище закрыто для новых захоронений, начиная с 70-х годов. Там много бесхозных могил, в том числе фронтовиков и выдающихся деятелей. Их благоустраивают волонтеры.