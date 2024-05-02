В Уфе прошла стратегическая сессия главврачей

В Уфе главврачи городских и районных больниц устроили мозговой штурм. Они встретились на стратегической сессии и, разделившись на медицинские округа, обсуждали перспективы развития и говорили, какой станет медицина в республике к 2030 году с учетом нормативов и потребностей населения.

Благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения республики» за последние годы в деревнях, селах и маленьких городах произошло немало изменений. К примеру, построили поликлиники в Чекмагуше, Бирске, в уфимском микрорайоне Затон, Баймаке, Кармаскалах и Месягутово, а также больницу со станцией скорой помощи в Большеустьикинском. Капитальный ремонт за последние три года провели в 64 объектах на сумму почти 400 млн рублей. Во многих отдалённых сёлах появились новые ФАПы и врачебные амбулатории.