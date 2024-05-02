В Уфе подвели предварительные итоги диктанта по башкирскому языку

Международный диктант по башкирскому языку написали более 408 тысяч человек по всему миру. В Уфе подвели предварительные итоги диктанта. Акция проводилась в десятый раз. Особый статус мероприятию придало участие в нем Главы Башкортостана Радия Хабирова.
По всему миру организовали 3018 площадок. Традиционно, прямой эфир для участников диктанта организовали на телеканале БСТ и в соцсетях. Видео с прямого эфира было доступно с 27 по 29 апреля. Желающие могли посмотреть повтор и самостоятельно написать диктант.
Каждому участнику диктанта будут направлены электронные сертификаты. Они в течение месяца придут на электронную почту участника или через телеграм-бот.