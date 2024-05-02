Певица из Башкирии вошла в рейтинг Forbes «30 до 30»

Оперная певица из Башкирии Айгуль Ахметшина вошла в рейтинг Forbes «30 до 30». Об этом артистка рассказала в социальных сетях.
В данный рейтинг попадают выдающиеся личности, которые к 30 годам достигают признания и известности на всероссийском и глобальном уровнях в профессиональном сообществе. Среди них перспективные молодые предприниматели, управленцы, финансисты, деятели науки и искусства, спортсмены, дизайнеры, звезды новых медиа, авторы социальных проектов.
Айгуль Ахметшина — уроженка села Киргиз-Мияки из Башкирии, выпускница Уфимского училища искусств по классу заслуженного работника культуры РБ Наили Юсуповой.