В Уфе в Оперном театре покажут премьеру, посвящённую труженикам тыла

Башкирский государственный академический театр оперы и балета готовит премьеру спектакля, посвященного подвигу тружеников тыла. Опера повествует о жизни небольшого поселения в период с октября по декабрь 1941 года. История основана на реальных событиях и близка всей стране. Военная опера нашего современника, композитора Александра Чайковского, ставится на большой сцене впервые.

Это история о тех, кто находился не на линии фронта, держал свой рубеж. 41-й год. Село, где из жителей остались только женщины, дети и старики. Картина, которую в те годы можно было увидеть во многих местах страны. Сюда и прибывает военный инженер, который оглашает приказ Сталина: враг подступает к Москве, на данной территории, которая может стать следующим рубежом обороны, необходимо копать траншеи, противотанковые рвы и доты.

В основу оперы легла реальная история, происходившая в Чувашской Республике. Она рассказывает о подвиге строителей оборонительных рубежей. Но война коснулась каждого. И история самоотверженности этих простых людей — это история всей страны, каждого региона, прочувствовавшего тяжесть тылового труда. Режиссер-постановщик — Айсылу Иксанова. За плечами у нее концерты, театрализованные мероприятия, посвященные в том числе и Дню Победы. Но за спектакль взялась впервые. Дебют.

Зрители увидят кинохронику тех лет, услышат башкирскую песню, которую пели в военные годы. На сцене развернутся личные трагедии нескольких семей.