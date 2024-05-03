В Башкирии в первые дни мая задержали почти 300 нетрезвых водителей

Почти три сотни нетрезвых водителей задержаны в начале мая. Из них 22 сели за руль в состоянии опьянения повторно. Таковы результаты профилактической акции «Трезвый водитель», которая проходит в Башкортостане.

Один из нарушителей пытался скрыться, будучи за рулем ПАЗика. Водитель никак не реагировал на неоднократные требования инспекторов. Только у села Сикалекулево два экипажа заставили остановиться. Однако водитель решил сам сбежать, но был пойман.