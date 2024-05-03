Президент России присвоил почётное звание журналисту БСТ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётных званий пяти жителям Башкирии.

Фото №1 - Президент России присвоил почётное звание журналисту БСТ

В список вошла специальный корреспондент группы редакторов главной редакции информационных программ ТРК «Башкортостан» Рамзия Каримова-Байбулатова. Она была удостоена звания заслуженного журналиста РБ.

Директор ООО «Нефтегазстрой» Нурихан Дильмиев и технический директор ООО «Ремонтно-строительный центр» Рафаил Исмагилов получили звания «Заслуженный строитель РФ».

Директор ООО «БашЖилСервис» Ильфат Кутлубулатов стал Заслуженным работником ЖКХ РФ

Тренер-преподаватель спортивной школы №32 Уфы Олег Назаров получил звание заслуженный работник физической культуры РФ.

Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

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