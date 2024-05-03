Школьник из Башкирии продаёт игрушки, чтобы спасти уличных животных

В селе Кушнаренково проживает самый юный волонтёр. 9-летний Амаль Л. участвует в сборе средств на корм для бездомных животных.
Чтобы собрать деньги на корм, мальчик продаёт свои личные игрушки уже второй год. При этом, по словам мамы ребёнка, в летнее время Амаль стоит за импровизированным прилавком почти каждый день. В зимнее время мальчик продаёт игрушки через телеграмм-канал.
Игрушки Амаль продаёт всего за 20-50 рублей. Все деньги идут на покупку корма для уличных кошек. Главная мечта Амаля – чтобы у всех животных были хозяева. Мальчик надеется, что все бездомные животные будут жить в тепле и всегда будут накормлены.