Башкирия – в числе лидеров среди субъектов страны по количеству НКО

Башкортостан находится в числе лидеров среди субъектов страны по количеству некоммерческих организаций. На Гражданском форуме, который в эти минуты проходит в уфимском Конгресс-холле «Торатау», было отмечено, что численность НКО в регионе превысила 6100 организаций. Каждая из них реализует социально-значимые проекты, тем самым помогая государству и жителям республики в решении насущных проблем.