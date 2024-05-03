Башкирия – в числе лидеров среди субъектов страны по количеству НКО

Башкортостан находится в числе лидеров среди субъектов страны по количеству некоммерческих организаций. На Гражданском форуме, который в эти минуты проходит в уфимском Конгресс-холле «Торатау», было отмечено, что численность НКО в регионе превысила 6100 организаций. Каждая из них реализует социально-значимые проекты, тем самым помогая государству и жителям республики в решении насущных проблем.
В течение дня участники форума, в том числе и федеральные эксперты, будут обмениваться опытом передовых социальных технологий. Также на площадках разработают предложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию гражданского общества.