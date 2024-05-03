«Аграрии крепко стоят на ногах»: в Башкирии продолжаются весенне-полевые работы

На полях Башкортостана продолжаются весенне-полевые работы. В частности, механизаторам Бижбулякского района в этом деле помогает современная техника, покупка которой субсидируется из республиканского бюджета.

Для Сергея Грешнякова пусть это и дебютный сезон в хозяйстве «Калинина», но в профессии он не новичок. Был механизатором в Зирганском МТС. Потом долгое время трудился экскаваторщиком, но выходцу из деревни работа на земле всё же оказалось ближе. Поэтому когда перед сезоном поступило предложение сесть на новую агротехнику, согласился без раздумий.

Удобрения вносит сразу, семена, культивирует, сеет. Сколько единиц заменяет сразу. Экономия получается. Хорошая техника. Сергей Грешняков, механизатор

По посевным площадям, а это более 90 тысяч гектаров, Бижбулякский район входит в первую десятку среди муниципалитетов республики. И увидеть старую технику на пашнях практически невозможно. Аграрии ежегодно обновляют свой автопарк.

Аграрии не только у нас, в целом по республике крепко стоят на ногах. Есть поддержка, практически всё субсидируется, молоко и мясо субсидируется. Ежегодно по 100 миллионов рублей нам субсидируют за покупку новой техники. Артур Галеев, первый заместитель главы администрации Бижбулякского района, начальник управления сельского хозяйства

Говорят, что посеешь, то и пожнёшь. Ассортимент у аграриев тоже обширный. Тут и зерновые, и кормовые культуры. Минеральных удобрений тоже в достатке. Упор делается на элитные и засухоустойчивые сорта. По прогнозам синоптиков, лето в этом году ожидается жарким, дождей будет мало. Но бижбулякцы настроены оптимистично.