В Башкирии состоится церемония «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма»

Участниками церемонии могут стать все те, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, а также военнослужащего, погибшего при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории страны и других государств.