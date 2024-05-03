8 мая в Башкирии состоится церемония «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Организатором акции выступил региональный штаб движения «Бессмертный полк России».
Патриотическая церемония состоится с 10:50 до 11:20. В 11:00 будет организована «Минута молчания». Самая акция пройдёт по всей республике одновременно после единого звукового сигнала.
Участниками церемонии могут стать все те, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, а также военнослужащего, погибшего при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории страны и других государств.
Участникам предлагают надеть поверх одежды бедж с фотографией своего Солдата-Победителя и Георгиевской лентой.