Акция «Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в онлайн-формате

Присоединиться к проекту можно, распечатав фото своего ветерана на футболке, разместив на другой одежде или даже автомобиле, выложив пост на личных интернет-страницах. Помимо этого, можно оформить портрет на официальном сайте акции «Бессмертный полк». Фотографии будут транслироваться на самом сайте, в соцсетях, на медиафасадах и в эфире телеканалов. Жители Башкортостана также присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы». Каждый желающий может оформить окна своих квартир, домов или рабочих кабинетов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Они чеканят шаг перед сверстниками, которые смотрят на них из окон. На чёрно-белых фотографиях — те, кто навсегда остались детьми. 14-летняя Лара Михеенко вместе с партизанами взрывала мосты и ж/д-линии. Была схвачена и расстреляна. Саша Чекалин пускал под откос немецкие эшелоны. Фашисты после пыток устроили показательную казнь. Ему было 16 лет. Боря Цариков пал в бою: снайпер попал прямо в сердце.

Многим из них не довелось лично пообщаться со своими ветеранами. Но они знают их по рассказам родителей и сохранившимся фотокарточкам. И эта нить памяти не должна прерываться. К акции присоединились учебные заведения республики. На всех этажах здания 27-й школы виднеются лица героев. Где-то еще совсем молодые парни и девушки, так и не вернувшиеся с фронта. И спустя 8 десятков лет они живы в памяти уже своих правнуков.

В школе можно иногда увидеть одного и того же ветерана дважды. Значит, в каких-то классах учатся братья, сёстры. Со страниц книг они узнают о том, что пришлось вынести этим лицам из прошлого, подарившим им будущее. Боль тех событий отзывается уже в этих юных сердцах.

У школы есть своя многолетняя традиция. Каждый год первоклассники вышивают имена своих ветеранов на платках. А затем всё это объединяется в одно большое полотно.

В мае они сменяют школьную форму на зеленые гимнастерки. И уже на сцене пытаются погрузиться в военные годы. Среди боли и страха было место дружбе, любви и минутам радости, как, например, от таких редких, но важных весточек из дома. А младшеклассники превращают свои кабинеты в комнаты истории. Тут не только «Окна Победы», но и стены памяти.

Раньше в эти дни к ним приходили ветераны. Но сейчас для многих школ это редкое явление. Кого-то уже нет в живых, кому-то не позволяет здоровье. И уже сами дети приходят к ним домой.