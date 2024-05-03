В Башкирии готовятся к празднику Светлой Пасхи

В воскресенье православные отметят праздник Светлой Пасхи, которому предшествовал семинедельный Великий пост. Хлебозаводы за неделю до праздника начали выпекать пасхальный продукт. Однако, прежде чем разговляться, прихожане церквей освятят крашеные яйца и куличи.

Главный символ Пасхи — кулич — должен радовать не только вкусовые рецепторы, но и глаза, считают хлебопеки. Продукт представлен в трех весовых категориях: самый популярный среди покупателей — стограммовый. Изделие украшают вручную. В качестве украшения — глазурь и посыпка. Впрочем, простор для творчества достаточно широк.

Не только украшают — вручную пасхальный хлеб еще и формуют. Процесс выпечки не быстрый. Опара, к примеру, должна простоять порядка четырех часов, еще час доходит тесто. И только после этого кулич отправляют в печь. Выпекают его при температуре 260 градусов, далее уменьшают нагрев. За капризным продуктом постоянно надо следить, чтоб не подгорел. Финальный этап и один из важных — освящение кулича, продукта, который украшает стол каждого верующего в этот праздник.

Иглинские пекари помимо кулича, приготовленного по традиционной рецептуре, сделали еще и творожный продукт, а также впервые внесли итальянскую нотку в праздник. В линейке продукции в этот раз — панеттоне с цедрой апельсина и вяленым виноградом.

Кулич — символ тела Господня, которому должны причащаться верующие. А крашеные яйца (раньше они были только красные) воплощают мир, обагренный кровью Христа. Трапеза после поста по церковным канонам может начаться даже ночью, правда, только после освящения пищи. Завтра это можно будет сделать во всех храмах и церквях.