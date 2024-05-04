В Уфе прошла первая репетиция парада Победы

Она состоялась на проспекте Октября, перед площадью имени Ленина, где 9 мая по традиции и пройдет праздничное мероприятие. Несмотря на холодную погоду, участники стойко выдержали репетицию. Подготовка собрала много зрителей. Горожане смогли посмотреть часть того, что их ожидает уже в День Победы. Но 9 мая трибуны займут уже ветераны и почётные гости. Кроме пеших коробок, в параде будет участвовать и военная техника.

Принимают участие более 1,5 тыс. человек. У нас 4 и 7 числа — проход генеральной репетиции, но 7 числа мы еще дополнительно запускаем военную технику и авиапролёт.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

В этом году в параде впервые примут участие сотрудницы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан. Наряду со старшими товарищами по традиции в строй встали и будущие защитники Отечества — кадеты и юнармейцы.

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