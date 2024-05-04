В Уфе прошла первая репетиция парада Победы

Она состоялась на проспекте Октября, перед площадью имени Ленина, где 9 мая по традиции и пройдет праздничное мероприятие. Несмотря на холодную погоду, участники стойко выдержали репетицию. Подготовка собрала много зрителей. Горожане смогли посмотреть часть того, что их ожидает уже в День Победы. Но 9 мая трибуны займут уже ветераны и почётные гости. Кроме пеших коробок, в параде будет участвовать и военная техника.