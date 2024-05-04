Школьники из Башкирии помогли участнице ВОВ

Воспитанники Баймакского лицея-интерната помогли участнице Великой Отечественной войны. Единственный в Баймаке ветеран Валентина Потапова в прошлом году отметила вековой юбилей. В 1942 году отправилась на Белорусский фронт, служила в 100-м батальоне аэродромного обслуживания.

А с 1943 года и до самого победного окончания войны была радистом в Вильнюсе. Накануне 9 Мая пионеры из лицея-интерната навестили ветерана, привели в порядок её двор. Так ребята выразили свою благодарность фронтовичке за её службу, жертвенность и отвагу при защите Родины.