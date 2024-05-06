В Уфе из-за ураганного ветра пострадала женщина

Сегодня утром экстренные службы Уфы получили информацию о происшествии на улице Зорге, где на строительном объекте ветром сорвало металлическое ограждение.

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, из-за падения конструкции пострадала женщина. Ей потребовалась госпитализация.

Тем временем очевидцы продолжают сообщать о последствиях непогоды. Так, на улице Карла Маркса ветер снес часть крыши с одного из зданий, а неподалеку от торгового центра «Планета» упал светофор.