Приставы Башкирии разыскивают мужчину и его малолетнего сына

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск уроженца республики Максима Улыбина, 1998 года рождения. Как сообщили в ведомстве, он скрывается вместе со своим двухлетним сыном.

В отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о передаче ребенка его матери. Решение суда он не исполняет и с декабря прошлого года не позволяет матери видеться с малышом.

Предварительно установлено, что Улыбин может скрываться вместе с ребенком на территории Татарстана либо в Удмуртии. Он нигде официально не работает.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении отца и сына, просят сообщить в Дежурную часть ГУФССП России по республике по следующим номерам телефонов: 8 (987) 587 26 16 и 8 (347) 273-56-40.